Juve Next Gen, Comenencia gol e qualificazione in Coppa Italia: Torres ko

La Juventus Next Gen vince e trova il passaggio del turno in Coppa Italia . La squadra di Massimo Brambilla batte di misura la Torres e trova la qualificazione agli ottavi di finale della competizione tricolore. Per trovare un vincitore sono necessari i tempi supplementari: il gol vittoria al Moccagatta viene segnato da Comenencia al 96'. I bianconeri ritrovano dunque il sorriso dopo il ko rimediato in Serie C contro il Pontedera .

Juve Next Gen, Comenencia stende la Torres

La sfida inizia su ritmi evidentemente bassi, eppure non mancano le occasioni da ambo i lati. La Juve crea una ghiotta chance con Anghelé, che potrebbe trovarsi da solo davanti alla porta se non fosse per lo stop incredibilmente sbagliato. La Torres ci prova invece con Scotto, la cui conclusione poco prima della mezz'ora si perde però sopra la traversa. Nella ripresa sono gli ospiti a sfiorare clamorosamente il gol: sugli sviluppi di corner Siniega viene lasciato completamente solo, ma a pochi passi dalla porta spedisce il suo colpo di testa incredibilmente fuori. I bianconeri rispondono a più riprese, ma è ancora un controllo mancato a far "disperare" la squadra di Brambilla: stavolta è Guerra a non trovare un pallone che lo avrebbe di fatto portato a tu per tu col portiere. Si va ai supplementari, ed è nel primo dei due tempi che si decide la sfida: al 96' Comenencia va in azione solitaria e dopo un dribbling prova la conclusione dal limite che si infila nell'angolino battendo Garau. Nei minuti finali a salvare il risultato a più riprese è Scaglia, decisivo in almeno due occasioni. La Juve Next Gen si qualifica così agli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C: agli ottavi di finale i bianconeri affronteranno in trasferta la vincente di Spal-Lucchese (in programma domani alle 20.45).