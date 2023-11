Diretta Pontedera-Juve Next Gen ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Alla ricerca della seconda vittoria di fila. La Juventus Next Gen, dopo l'ottimo successo ottenuto in casa contro l'Olbia, va alla ricerca di conferme. I bianconeri proveranno a trovare i 3 punti in casa del Pontedera. tentando l'agfancio in classifica proprio nei confronti dei toscani. Così il tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla, ha presentato il match ai canali ufficiali del club: "Affronteremo un'avversaria che sta attraversando un periodo positivo. Sicuramente è una squadra propositiva, che ha qualità individuali in attacco importanti. Dal canto nostro dovremo pensare soltanto a fare una partita solida, sapendo che in trasferta le partite sono più difficili perchè affrontiamo squadre che vogliono fare risultato davanti ai propri tifosi, ma questo aspetto non ci deve spaventare".