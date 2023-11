Diretta Juve Next Gen-Carrarese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Testa al campionato: dopo aver ritrovato il sorriso in Coppa Italia, battendo la Torres ai tempi supplementari, la Juventus Next Gen si riproietta alla Serie C. Reduce dal ko di misura col Pontedera, i bianconeri se la vedranno quest'oggi contro la Carrarese al Moccagatta. L'obiettivo è ritrovare la vittoria, come spiegato nell'intervista pre gara ai canali ufficiali del club dal tecnico Massimo Brambilla: "Abbiamo da affrontare la Carrarese, che è una squadra esperta, con qualità e tanti giocatori di categoria; sarà una partita difficile, ma il nostro obiettivo è cercare la vittoria. Sono sicuro che la prestazione sarà all’altezza, perché comunque al di là degli avversari dobbiamo pensare solo a noi: siamo sicuri di poter mettere in difficoltà chiunque".