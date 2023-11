Diretta Juve Next Gen-Arezzo ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Due settimane di sosta per la Juve Next Gen e la possibilità di lavorare, con chi è rimasto alla Continassa, per preparare la gara contro l'Arezzo e dimenticare l'ultima sconfitta contro la Carrarese. In campionato i giovani bianconeri occupano la penultima posizione e hanno bisogno di punti per uscire dalla zona rossa della classifica. L'avversario di questa sera è l'Arezzo di Indiani a un passo da posizioni playoff. Stimoli differenti, ma Brambilla ci crede e punta sull'attegiamento dei suoi ragazzi per ritrovare un risultato positivo. Non ci saranno Nonge, Yildiz e Huijsen impegnati con la prima squadra.