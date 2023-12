Cesena-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Juve Next Gen , testa alla Serie C . Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lucchese , i bianconeri si riproiettano al Girone B di terza serie. Nell'ultimo turno il successo di misura sull' Arezzo , quest'oggi di fronte invece il Cesena capolista (a pari merito con la Torres). Mister Brambilla dovrà fare a meno di Hasa , infortunatosi proprio nella sfida di campionato, Mbangula e Salifou. Ma avrà a disposizione Yildiz, Nonge e Huijsen.

Così il tecnico dei bianconeri ha presentato la sfida ai canali ufficiali del club: "Il Cesena è primo in classifica, ha la porta imbattuta da ottobre ed è la squadra che ha segnato più reti, per di più con quindici giocatori diversi. È l'avversaria più esperta e più tosta del Girone B, probabilmente la favorita per chiudere la stagione al primo posto. Loro stanno viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, ma allo stesso tempo non penso che ci sia una partita più stimolante da giocare adesso".

Cesena-Juve Next Gen, dove vedere la partita

La sfida tra Cesena e Juventus Next Gen, in programma quest'oggi all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi a partire dalle ore 16.15, sarà visibile su Sky Sport 252 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.