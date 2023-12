La Juve Next Gen non punge senza i big: passa il Cesena

Dopo l'uscita dall Coppa Italia per mano della Lucchese, è arrivata un'altra sconfitta per la Juve Next Gen . Stavolta è stato il Cesena ad avere le meglio dei giovani bianconeri grazie alla rete di Pieraccini nella ripresa. La formazione allenata da Brambilla è riuscita a difendersi bene, ma non ha trovato grandi spunti per poter far male dalle parti di Pisseri. Unica occasione per la Juve è stata quella clamorosamente sciupata da Comenenica sul finire della prima frazione. Nella ripresa la Next Gen ha faticato ad uscire dalla propria metà campo e nemmeno i cambi hanno dato la scossa per trovare il guizzo. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella di mercoledì in terra toscana in Coppa per la Juve Next Gen.

Cesena-Juve Next Gen, la partita

94' - Termina la sfida del Manuzzi!

Il Cesena vince grazie alla rete di Pieraccini.

90' - Quattro minuti di recupero!

87' - Ammonito Ogunseye per proteste.

86' - Cambi per Cesena e Juve!

Nel Cesena Varone per Francesconi e Donnarumma per David. La Next Gen manda in campo Mancini al posto di Anghelé.

85' - Miracolo di Daffara!

Ogunseye di testa prende in controtempo Daffara che, con un colpo di reni, riesce comunque a deviare la sfera.

82' - Cambio nel Cesena!

Dentro Ogunseye e fuori Kargbo.

80' - Occasione Cesena!

Valdesi perde un brutto pallone e Kargbo riparte in contropiede e serve Corazza che davanti a Daffara spara alto.

76' - Doppio cambio nella Juve!

Dentro Mulazzi e Cerri, escono Comenencia e Turicchia

72' - Gol annullato al Cesena!

Francesconi va al tiro, Daffara devia e Corazza col tap-in mette in porta ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco dell'attaccante dei romagnoli.

68' - GOL CESENA!

Pieraccini svetta più alto di tutti e di testa supera Daffara.

64' - Il Cesena spinge!

Adamo crossa al centro, David dall'altra parte non è preciso nella conclusione.

61' - Ammonito Palumbo!

Intervento in gioco pericoloso per il centrocampista della Juve.

58' - Occasione Cesena!

Berti crossa al centro e trova Kargbo che tutto solo di testa manda fuori.

56' - Intervento miracoloso di Muharemovic!

Kargbo serve Corazza, ma il tiro dell'attaccante trova la deviazione del bosniaco.

54' - Meglio il Cesena in questo avvio, la Juve fatica ad uscire.

50' - Berti subito pericoloso!

Il suo mancino è deviato in calcio d'angolo dalla difesa della Juve.

46' - Iniziata la ripresa!

Doppio cambio per il Cesena: dentro Corazza e Berti per Shpendi e Saber. Nella Juve dentro Valdesi per Damiani.

Intervallo

45+1' - Termina la prima frazione!

43' - Prestia di testa mette paura alla Juve!

40' - Resiste la parità quando mancano 5' alla fine del primo tempo.

35' - OCCASIONE JUVE!

Anghelé parte in contropiede e serve Comenencia che, a tu per tu con Pisseri, calcia addosso al portiere.

32' - Daffara attento suk cross di Silvestri.

28' - Kargbo pericoloso!

L'attaccante del Cesena si libera della marcatura e con il mancino prova il tiro, pallone alto.

25' - Occasione Cesena!

Saber lascia partire un bolide col destro ma Daffara compie un ottimo intervento e devia in angolo.

20' - Il Cesena ora ha preso campo dopo l'iniziativa della Juve Next Gen.

16' - Occasione Cesena!

Adamo prova il mancino da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

10' - Si vede il Cesena in attacco!

La sponda di Pieraccini non trova nessun compagno, la Juve libera.

7' - Ottimo spunto di Turicchia!

Il laterale mancino si guadagna il corner dopo una buona discesa.

5' - Buon avvio della Juve Next Gen!

Prima fase di possesso per la formazione di Brambilla, il Cesena si difende.

1' - Iniziato il match al Manuzzi!

Cesena-Juve Next Gen, dove vedere la partita

La sfida tra Cesena e Juventus Next Gen, in programma quest'oggi all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi a partire dalle ore 16.15, sarà visibile su Sky Sport 252 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.