Hasa porta la luce, Huijsen alza il muro: le pagelle della Juve Next Gen

La Juventus Next Gen è tornata alla vittoria e l'ha fatto sul campo della Virtus Entella. Quasi un mese dopo i bianconeri, era il 25 novembre contro l'Arezzo al Moccagatta, hanno ritrovato i tre punti, pesantissimi per la classifica e per il morale della formazione allenata da Brambilla, in lotta per rimanere in Serie C. La prodezza di Hasa ha acceso la luce sul Comunale di Chiavari poi per il resto è stata una gara di gestione e un pizzico di sofferenza, soprattutto nella ripresa. Con le unghie e con i denti al termine di una battaglia andata oltre i 90' la Next Gen è riuscita ad uscire vittoriosa da una trasferta insidiosa. Rispetto alla gara contro la Fermana è cambiato l'atteggiamento dei bianconeri e anche la prestazione è stato molto positiva nel complesso.