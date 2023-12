Pagelle Juve Next Gen: Daffara, papera e parate. Huijsen incide

La Juventus Next Gen chiude il suo 2023 con un pareggio contro la Vis Pesaro. I bianconeri, dopo essere passati in vantaggio con Rouhi, vengono rimontati nella ripresa con un calcio di punizione di Di Paola su cui Daffara commette un errore marchiano (l'unico in una sfida di alto livello). La squadra di Brambilla chiude così l'anno solare con 19 punti: questi i voti dopo il match del Moccagatta contro i biancorossi.