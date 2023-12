Juve Next Gen-Vis Pesaro: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Next Gen va a caccia di conferme dopo il prezioso successo per 1-0 a Chiavari contro la Virtus Entella firmato da Hasa con un gran gol su calcio di punizione. Al "Moccagatta" (ore 16:15) i bianconeri sfidano la Vis Pesaro in una cruciale sfida salvezza. Vincendo, infatti, i ragazzi di Brambilla chiuderebbero i 2023 fuori dalla zona playout staccando gli odierni dirimpettai, a cui sono appaiati a quota 18 punti, concludendo il girone di andata nel migliore dei modi possibili. Assenti Hasa e Guerra per squalifica, out anche Garofani, Mbangula, Turicchia e Poli.