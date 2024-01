Hasa illumina, Guerra re Mida, Comenencia totale: le pagelle Juve Next Gen

La Juventus Next Gen raccoglie una vittoria incredibile contro il Pescara: dopo 95' intensissimi, i bianconeri al Moccagatta si impongono per 4-3 contro i biancazzurri di Zeman. In gol per la squadra di Brambilla prima Damiani, poi Comenencia e infine Guerra (doppietta), ma il migliore in campo è stato indiscutibilmente Hasa: tantissimi falli guadagnati, ammonizioni causate, gestione della palla superiore. Questi i voti per la Juventus Next Gen dopo una vittoria preziosissima per la classifica nel girone B di Serie C.