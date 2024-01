Juve Next Gen show, poker al Pescara di Zeman: gli highlights, tutti i gol

TORINO - Termina con un roboante 4-3 la sfida del Moccagatta tra Juventus Next Gen e Pescara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie C Girone B. I bianconeri di Massimiliano Brambilla conquistano il terzo risultato utile consecutivo e tornano al successo grazie alle reti di Damiani, Comenencia e Guerra (doppietta). Agli abruzzesi di Zdenek Zeman non bastano le reti di Cangiano, Cuppone e Tunjov. La Juve è ora a due punti dalla zona retrocessione mentre il Delfino occupa la quinta posizione a quota 32.