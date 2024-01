Juve Next Gen, Muharemovic non basta: è 1-1 contro la Recanatese

La Juventus Next Gen si ferma in casa della Recanatese. Dopo l'entusiasmante vittoria per 4-3 sul Pescara di Zeman, i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 contro i giallorossi. Primo tempo dai ritmi blandi, pallino del gioco gestito dalla squadra di Brambilla, ma sono i padroni di casa ad andare vicini al vantaggio: prima con Sbaffo, fermato dal palo, e poi con Carpani il cui gol viene annullato per fallo. Al termine della prima frazione l'episodio che può svoltare la gara: entrata da dietro di Prisco su Sekulov, tra le vibranti proteste della Recanatese il direttore di gara estrae il rosso diretto.

Nonostante l'inferiorità numerica, nella ripresa i marchigiani si portano in vantaggio con una bella conclusione al volo di Sbaffo. Anche grazie ai cambi operati da Brambilla, la Juventus ritrova vivacità dando vita ad un vero e proprio assedio, che porta i suoi frutti al 74': sugli sviluppi da corner arriva l'incornata vincente di Muharemovic. Nel finale i bianconeri ci provano in tutti i modi, ma la Recanatese si chiude bene e mantiene il risultato in parità fino al triplice fischio. Termina dunque 1-1 il match, con la Next Gen che si porta a 23, restando a -1 proprio dai giallorossi.

Recanatese-Juve Next Gen, la diretta testuale 90' + 4' - FINISCE QUI!

Termina 1-1 la sfida tra Recanatese e Juventus Next Gen: a Sbaffo risponde Muharemovic 90' + 2' - Ultimo cambio per la Juventus: Stivanello prende il posto di Poli 90' - Concessi 4' di recupero 86' - Ferretti per Carpani: è il terzo cambio per i giallorossi 82' - Raparo prende il posto di Morrone nella Recanatese 80' - Ammonizione per Poli, che ha arrestato irregolarmente la corsa di Melchiorri 77' - Primo cambio per la Recanatese: Lipari subentra a Peretti 74' - PARI JUVE!

Cross da corner di Iocolano, Muharemovic anticipa tutti ed è 1-1 74' - È ASSEDIO JUVENTUS!

Rouhi vede sul lato opposto Palumbo, bravo Meli a deviare in corner 69' - Altro cambio Juve: esce Sekulov, al suo posto Cerri 69' - REAZIONE JUVE!

Cross dalla destra che finisce sul lato opposto, Rouhi conclude in controbalzo ma Meli respinge 62' - Doppio cambio Juve: fuori Salifou dentro Iocolano, fuori Damiani dentro Palumbo 59' - RECANATESE IN VANTAGGIO!

Cross in mezzo per Sbaffo che al volo anticipa l'avversario e batte Daffara 56' - Grande azione prolungata della Juventus, alla fine la palla arriva a Salifou in area ma viene fermato prima di poter provare la conclusione 55' - Cartellino giallo per Damiani: prima ammonizione per i bianconeri 46' - INIZIA LA RIPRESA!

Si riparte dal risultato di parità, con i padroni di casa in 10 uomini. Subito un cambio Juve: fuori Comenencia, dentro Anghelè 45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Si va a riposo sullo 0-0, Recanatese che giocherà in inferiorità numerica tutta la ripresa per il rosso dato a Prisco al 43' 45' - Concesso 1 minuto di recupero 43' - CARTELLINO ROSSO PER PRISCO!

Intervento da dietro su Sekulov, per l'arbitro l'intervento è da espulsione: Recanatese in 10 41' - Ci prova Hasa da fuori, tiro leggermente deviato ma Meli blocca senza problemi 39' - GOL ANNULLATO ALLA RECANATESE!

In rete Carpani, ma il numero 8 aveva precedentemente commesso fallo 30' - Traversone di Longobardi sulla sinistra, bravo Rouhi in diagonale ad anticipare l'avversario e a mandare in angolo 28' - La Juve ci prova: conclusione dalla distanza di Sekulov, provvidenziale Ricci a deviare in corner 20' - Cartellino giallo per Sbaffo 19' - RISPOSTA BIANCONERA IMMEDIATA!

Hasa imbecca Salifou, che in area da ottima posizione calcia forte ma centrale, Meli risponde presente 18' - PALO DELLA RECANATESE!

Cross dalla sinistra di Melchiorri, stacco imperioso di Sbaffo ad anticipare Muharemovic, di testa colpisce il legno alla destra di Daffara 13' - CI PROVA SEKULOV!

Conclusione sbagliata da un compagno, l'attaccante si ritrova la palla vicino ai piedi, colpisce di controbalzo ma la sfera termina alta 9' - Azione insistita della Juve Next Gen, palla insidiosa in mezzo di Comenencia la maretroguardia giallorossa interviene in maniera provvidenziale 1' - Si parte, inizia il match

