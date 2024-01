Recanatese-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen torna in campo. Dopo l'entusiasmante vittoria per 4-3 sul Pescara di Zeman, i bianconeri affrontano la Recanatese: operazione sorpasso per la squadra di Brambilla, a -1 dai giallorossi in graduatoria. Il tecnico potrà fare affidamente su un Luis Hasa in uno stato di forma strabiliante: non solo è stato il man of the match nel successo contro gli abruzzesi nell'ultimo turno, ma è anche reduce dalla convocazione nella prima squadra di Massimiliano Allegri in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Mulazzi, Turicchia, Maressa, Mbangula e Mancini ancora ai box, si rivedono Sekulov e Da Graca dopo essere tornati dai rispettivi prestiti.