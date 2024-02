Il graffio di Anghelé: Juve Next Gen, pari con la Lucchese e 10° risultato utile

Continua la striscia positiva della Juventus Next Gen. Dopo le quattro vittorie consecutive è arrivato un pareggio interno contro la Lucchese. Al Moccagatta è stato un match equilibrato con un gol per tempo e un punto per parte abbastanza giusto per quanto visto in campo. I bianconeri hanno approcciato la prima frazione un po' sottotono e Cangianiello ha sfruttato una delle poche occasioni capitate nell'arco dei primi 45': il destro dell'esterno rossonero trafigge Daffara. Nella ripresa la formazione di Brambilla è entrata con un altro piglio e subito Anghelé ha trovato il pareggio con la sua seconda rete in campionato. Nel corso del secondo tempo decisivo è stato Daffara con un paio di interventi importanti a dire di no agli avversari. Al triplice fischio il risultato è fissato sull'1 a 1 che permette alla Juve Next Gen di portare a casa il decimo risultato utile consecutivo.