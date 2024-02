Anghelè, tutto sulla nuova gemma Juve: una giornata che non dimenticherà mai

La Juventus Next Gen compie un vero e proprio colpaccio . I bianconeri di Brambilla vincono in casa della Torres , seconda nella classifica del girone B di Serie C, e si piazzano all'ottavo posto in classifica. Dal rischio retrocessione alla zona playoff: un cambiamento trasversale, che si è concretizzato ulteriormente ieri nel successo contro i sardi. Una vittoria giunta grazie anche a Lorenzo Anghelè , che ha siglato con la Torres il primo gol tra i professionisti.

Juve Next Gen, chi è Anghelè

Classe 2005, nasce a Genova e muove i primi passi nel settore giovanile della Sampdoria. Ma la Juventus si accorge presto delle sue qualità, riuscendo ad assicurarselo nel 2019, all'età di 14 anni. Da lì in poi tutta la trafila in bianconero, passando anche per la Primavera di Montero fino, appunto, alla Next Gen di Brambilla. Nell'U19 bianconera parte da subentrato, ma col tempo e col lavoro si è conquistato posto da titolare e, addirittura, fascia di capitano.

All'inizio della stagione in corso, però, si è dimostrato talmente superiore che, dopo 5 gol e 1 assist in 8 apparizioni, è stato promosso all'U23. Un periodo di adattamento, tante gare da subentrato con la Next Gen, fino alla rete siglata ieri, la prima da professionista, con una gioia incontenibile durante la sua esultanza. In mezzo anche le prime apparizioni con l'Italia: nell'U19 azzurra ben 4 gol in appena 6 presenze.