Juve, Next Gen pazzesca: tris a casa della Torres seconda! Capolavoro Damiani

Continua il momento d'oro della Juventus Next Gen che vince anche in casa della Torres, seconda nel girone B di Serie C. I ragazzi di Brambilla centrano l'ottavo risultato utile di fila con un netto 3-1 al "Vanni Sanna". A sbloccare la partita ci pensa Sekulov al 19': l'attaccante finalizza un bel recupero di Damiani su Nunziatini. Nella ripresa Damiani con una perla dal limite dell'area segna il raddoppio e poi Anghelé, dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, chiude la partita. Primo gol tra i professionisti per il giovane attaccante. Nel finale Poli lascia il campo in barella.