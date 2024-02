Torres-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen sta vivendo un periodo di grande forma e i sette risultati utili consecutivi sono solo una conseguenza. La squadra di Brambilla è ancora imbattuta nel 2024 e ha iniziato a scalare la classifica, dopo il brutto inizio di stagione. La Torres, prossima avversaria, al contrario è un un momento di flessione e viene da due sconfitte di fila, l'ultima in casa contro il Sestri Levante. Le qualità della squadra di Greco però sono evidenti, come dimostra il secondo posto in classifica e per i bianconeri sarà un test molto importante.