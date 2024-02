Juve Next Gen-Lucchese: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Momento d'oro per la Juventus Next Gen. I bianconeri, dopo un avvio di stagione complicato, sono in netta ripresa, al punto da aver collezionato quattro vittorie nelle ultime quattro gare giocate. L'ultima ha visto la squadra di Brambilla vincere di misura sul Sestri Levante nel turno infrasettimanale del girone B di Serie C. Non solo quattro successi consecutivi, ma anche una striscia di risultati utili che dura da nove giornate. Periodo positivo per l'U23 della Juve, che è dunque riuscita ad arrivare in piena zona playoff con 36 punti.