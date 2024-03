Juve Next Gen-Gubbio: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen ha interrotto la striscia di risultati utili di fila (dieci) contro il Perugia . Ora i bianconeri e Brambilla possono subito rifarsi contro il Gubbio , una delle dirette concorrenti per i posti in alta classifica. Gli umbri sono in fiducia e vengono dalla vittoria al 90' contro l'Olbia. Un match sentito per il tecnico bianconero, che sfiderà... suo figlio, centrocampista degli umbri

Dove vedere Juve Next Gen-Gubbio

La gara tra Juventus Next Gen e Gubbio, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie C - girone B -, sarà visibile in diretta su Sky Sport - canali 202 (Sky Sport Calcio) e 259, e in diretta streaming su Sky Go, se compreso nell'abbonamento. Il fischio d'inizio è atteso per le 16.15 al "Moccagatta" di Alessandria. Su Tuttosport la diretta testuale del match.

Juve Next Gen-Gubbio, le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Salifou, Rouhi; Hasa, Sekulov. Guerra. Allenatore: Massimiliano Brambilla

Gubbio (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Dimarco; Brambilla, Rosaia, Bumbu; Chierico; Di Massimo, Udoh. Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro