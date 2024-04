Juve Next Gen ai playoff, Brambilla: "Che soddisfazione! Il progetto..."

Un'annata iniziata in maniera complicata, a causa dei tanti big finiti in prima squadra, giusto il tempo di riassestarsi e la Juve Next Gen ha cominicato a volare. I bianconeri vincono in rimonta sul Pineto e centrano una qualificazione ai playoff con due giornata di anticipo: un obiettivo che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile. Un ruolino di marcia impressionante, con l'U23 che da gennaio in poi, ovvero nel girone di ritorno, ha collezionato ben 9 successi, invertendo il trend di inizio stagione.