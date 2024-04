Juve Next Gen ai playoff, blitz a Pineto: Sekulov e Anghelè firmano la rimonta

"A Pineto per tornare a muovere la classifica". Questo aveva detto Brambilla alla vigilia della trasferta in terra abruzzese dei suoi ragazzi. Detto, fatto e anzi il risultato maturato ha permesso alla Juve Next Gen di centrare aritmeticamente la qualificazione ai playoff. Dopo il ko contro il Cesena neopromosso in Serie B , i bianconeri hanno avuto la meglio del Pineto superandoli in rimonta. Prima ha segnato Villa, ma la reazione della Juve è stata subito veemente con il pari immediato di Sekulov. Nella ripresa un po' si sofferenza, ma un grande Daffara ha blindato la porta e alla prima occasione Anghelé, entrato da poco, ha segnato il gol del 2 a 1. Nel finale è stato ancora decisivo il portiere bianconero su una punizione insidiosa di Volpicelli. Al triplice fischio è scattata la festa per la Juve Next Gen perchè, complice la sconfitta della Lucchese, è sicuramente con un posto ai playoff.

Pineto-Juve Next Gen, rivivi la diretta

97' - Finita qui!

La Juve Next Gen trova tre punti pesanti e si qualifica aritmeticamente ai playoff.

96' - Occasione Juve!

Guerra da due passi trova la deviazione di Tonti.

93' - Gioco ancora fermo!

Brutto colpo al volto subito da Comenencia. L'esterno resta a terra e poi esce dal campo, caricato in barella e trasportato fuori.

Saranno cinque i minuti di recupero.

90' - Occasione Pineto!

Volpicelli va a botta sicura su punizione ma Daffara si supera ancora una volta.

82' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Muharemovi e Mbangula, fuori Stramaccioni e Sekulov.

79' - Doppio cambio per il Pineto!

Fuori Amadio e Villa, dentro Chakir ed Evangelisti.

77' - Occasione Juve!

Percussione di Hasa, il centrocampista non riesce ad andare al tiro e serve Comenencia, il suo cross è fuori dalla portata dei compagni.

73' - Doppio cambio per il Pineto!

Escono Nana e Borsoi mentre entrano Baggi e Pellegrino.

72' - GOL JUVENTUS NEXT GEN!

Bellissimo il pallone di Guerra per Anghelé che a tu per tu con Tonti non sbaglia.

69' - Occasione Pineto!

Volpicelli ci prova, ma Daffara risponde con un grande intervento.

66' - Pericoloso il Pineto!

Njambé semina il panico sulla destra, mette in mezzo dove Nana arriva senz però trovare la porta.

63' - Doppio cambio per la Juve Next Gen!

Dentro Comenencia e Anghelé, fuori Turicchia e Nonge.

58' - Occasione Pineto!

Sannipoli tutto solo in area prova il mancino, pallone fuori di un soffio con leggera deviazione di Pedro Felipe.

57' - Ammonito Hasa!

Primo giallo in casa Juve Next Gen.

55' - Cambio per il Pineto!

Dentro Njambé e fuori Lombardi.

50' - Gioco fermo!

Duro colpo subito da Tonti e intervento dello staff medico. Nulla di grave per il portiere che si rialza e prosegue la gara.

46' - Iniziata la ripresa.

INTERVALLO

45' - Termina la prima frazione!

41' - Ammonito Borsoi!

Terzo cartellino per il Pineto: l'esterno entra in ritardo su Turicchia.

40 ' Pericoloso il Pineto!

Non perfetto Pedro Felipe nella chiusura, la sfera arriva a Nana che va al tiro col mancino con Daffara a bloccare in due tempi.

34' - Ammonito Sannipoli!

Il giocatore del Pineto stende Guerra.

32' - Occasione Juve Next Gen!

Hasa serve Nonge poi col mancino va al tiro, pallone sull'esterno della rete.

27' - Ancora Pineto!

Amadio prova il tiro, destro altissimo.

25' - Occasione Pineto!

Gran pallone messo in mezzo dal Volpicelli, Gambale ci arriva ma Daffara compie un grande intervento.

19' - GOL JUVE!

Nonge si fa subito perdonare, semina il panico nell'area avversaria e serve Sekulov che non sbaglia.

18' - GOL PINETO!

Nonge perde un pallone sanguinoso al limite, Villa ringrazia e con il destro trafigge Daffara.

15' - Alza il pressing la Juventus Next Gen e prova a creare pericoli dalle parti di Tonti.

9' - Pericoloso il Pineto!

Borsoi mette in mezzo un pallone, ma Pedro Felipe è bravo a liberare.

6' - Ammonito De Santis!

Nonge parte in percussione e il difensore del Pineto lo stende.

4' - Occasione Juve!

Ci prova Damiani dalla distanza, pallone fuori.

1' - Iniziata la sfida.

Pineto-Juve Next Gen, dove vederla

La gara tra Pineto e Juve Next Gen, con start alle ore 14, sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale del match.