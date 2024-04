Juve Next Gen-Cesena: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Non c'è due senza tre: questo il pensiero in casa Juve Next Gen dopo i successi ottenuti con Arezzo ed Entella . Quest'oggi però ci sarà l'avversario più difficile da incontrare: di fronte, infatti, il Cesena , reduce dalla promozione matematica in Serie B . Mister Brambilla dovrà necessariamente fare a meno sia di Comenencia che di Guerra : entrambi erano diffidati nell'ultima sfida con l'Entella e sono stati ammoniti.

Dove vedere la partita

Il match tra Juve Next Gen e Cesena, in programma alle 16.15 al Moccagatta, sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.