Juve Next Gen-Fermana: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Due partite da giocare, con l'obiettivo di migliorare il piazzamento playoff. La Juve Next Gen , dopo la vittoria in rimonta sul Pineto , ha centrato con 180' di anticipo la qualificazione matematica alla post seasone. Nelle ultime due gare rimaste, il focus sarà sul cercare di ottenere la miglior posizione possibile: quest'oggi sfida casalinga contro la Fermana .

Così mister Brambilla ai canali ufficiali del club prima del match: "Vogliamo concludere al massimo: non c’è appagamento, anche perché la classifica è molto corta e bastano pochi punti per scalare ancora posizioni, ed è importante per gli abbinamenti ai Playoff. Obiettivi? Siamo andati sempre con ordine: prima l’obiettivo era toglierci dalle posizioni di bassa classifica, poi è stato fare punti per raggiungere la seconda fase, ora che l’abbiamo raggiunta vogliamo salire ancora in classifica e poi avremo come focus andare avanti il più possibile".

Juve Next Gen-Fermana, dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Fermana, in programma alle 16.30, sarà visibile su Sky e sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'incontro.