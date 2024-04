Juve Next Gen, impresa in 10: Fermana battuta 2-1, Nonge decisivo

Vittoria di carattere per la Juventus Next Gen . Dopo la vittoria in rimonta sul Pineto , ha centrato il successo anche contro la Fermana . Nonostante l'espulsione di Guerra al 60esimo, i bianconeri sono riusciti a trovare il gol da tre punti con una prodezza di Nonge . La formazione allenata da Brambilla si è portata avanti con Guerra nella prima frazione e a pochi minuti dalla fine è arrivata l'inzuccata di Sorrentino a ristabilire la parità. Nella ripresa è stato il centrocampista belga classe 2005 a trovare il guizzo vincente. Ora testa all'ultima gara di campionato per mantenere la posizione e ottenere così il miglior piazzamento in classifica (fino a oggi era il settimo posto).

Juve Next Gen-Fermana, rivivi la diretta

96' - Termina qui!

95' - Occasione Juve!

Ripartenza sciupata dai bianconeri: Damiani scappa in campo aperto e serve Mbangula che, a tu per tu con Borghetto, calcia altissimo.

93' - Occasione Fermana!

Daffara compie un vero e proprio miracolo sul colpo di testa di Misuraca.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

88' - Doppio cambio per la Juve

Dentro Mbangula e Palumbo, fuori Hasa e Nonge.

83' - Cambio per la Juve!

Salifou al posto di Sekulov

80' - GOL JUVE!

Bellissimo il destro di Nonge sotto la traversa: tiro potente e Borghetto non può deviare.

77' - Doppio cambio per la Fermana!

Dentro Marcandella e Gianelli, fuori Sorrentino e Niang.

73' - Ammonito Fort!

Il difensore della Fermana trattiene Sekulov.

71' - Doppio cambio per la Fermana!

Fuori Heinz e Giandonato, dentro Eleuteri e Giovinco.

70' - Occasione Juve!

Sekulov imbuca per Rouhi, il mancino termina fuori.

65' - La Juve ora si chiude e riparte.

59 ' - JUVE IN DIECI!

Guerra espulso dal direttore di gara per una strattonata su Spedalieri. Rosso diretto per l'attaccante bianconero. Come all'andata il numero 17 lascia i suoi in dieci

56' - Ancora Fermana!

Stavolta è Misuraca a rendersi pericoloso con un destro al volo, pallone sull'esterno della rete.

52 ' -Occasione Fermana!

Daffara non trattiene il cross di Giandonato, Petrungaro in scivolata prova il tap in ma Muharemovic salva sulla linea.

48' - Occasione Juve!

Sekulov va al tiro col mancino, pallone di poco a lato.

46' - Iniziata la ripresa.

Un cambio per la Fermana: dentro Petrungaro e fuori Paponi.

INTERVALLO

45+4' - Termina la prima frazione di gioco!

45+2' - Occasione Juve!

Riaprtenza pericolosa di Guerra, passaggio per Nonge che va al tiro col destro ma Borghetto è bravo a deviare.

43' - GOL FERMANA!

Giandonato pennella un cross perfetto da calcio di punizione, Sorrentino di testa supera Daffara.

41' - Pericolosa la Juve!

Savona scappa via in ripartenza e va al tiro, Borghetto devia e sulla ribattuta Hasa è in fuorigioco.

36' - Diversi errori in fase di impostazione da parte delle due squadre!

33' - Occasione Juve!

Nonge si libera bene al limite e va al tiro, Borghetto para.

27' - Gioco spezzettato con diversi falli.

23' - Ammonito Carosso!

Doppio intervento molto brutto

18' - Gioco fermo da un paio di minuti!

Guerra dopo il gol è finito dentro la porta staccandola dal sostegno, a sistemarla Owusu e altri due dirigenti della Juve.

15' - GOL JUVE NEXT GEN!

Bellissima azione in ripartenza dei bianconeri: Hasa serve Guerra e a porta vuota realizza il vantaggio.

9' - Cambio per la Juve Next Gen!

Dentro Mulazzi e fuori Turicchia.

4' - Partita forte la Juve Next Gen!

Borghetto chiude bene l'iniziativa di Savona lanciato a rete.

1' - Iniziato il match al Moccagatta.