Juve Next Gen, Sekulov non basta: sconfitta con la Vis Pesaro e settimo posto

Sconfitta con un retrogusto amaro per la Juve Next Gen che perde una posizione nella classifica finale del girone B, dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fermana firmata da Nonge . Dal sesto al settimo posto complici le vittorie di Gubbio e, soprattutto, Pescara. Proprio gli abruzzesi scavalcano i bianconeri usciti sconfitti al Benelli contro la Vis Pesaro . Alla squadra di Brambilla non basta la rete di Sekulov perché dall'altra parte Stellone può contare su un Di Paola in stato di grazia. Il numero 10 e capitano biancorosso prima pennella un cross preciso per Zagnoni, bravo di testa a superare Daffara. Poi su punizione regala il nuovo vantaggio con un destro preciso all'angolino. Rete decisiva per i tre punti, ma comunque Vis Pesaro ai playout. Per la Juve Next Gen invece ci saranno i playoff dove affronteranno il Arezzo.

Vis Pesaro-Juve Next Gen, la diretta

96' - Termina la sfida al Benelli

90' - Sei minuti di recupero.

87' - Cambio per la Vis Pesaro!

Dentro Foresta e fuori Nina.

85' - Mulazzi ci prova col macino, pallone tra le braccia di Neri.

82' - Cambio per la Vis Pesaro!

Dentro Iervolino per Di Paola.

80' - Occasione Juve Next Gen!

Cerri ci prova, ma Neri si supera e manda in angolo.

76' - Ammonito Nicastro!

L'attaccante biancorosso sgomita su Bassino.

74' - Doppio cambio per Brambilla!

Dentro Bassino per Pedro Felipe e Mbangula per Sekulov.

70' - Occasione Juve Next Gen!

Cerri metti pressione a Neri, il rilancio del portiere colpisce l'attaccante e finisce sul fondo.

67' - Doppio cambio per la Vis Pesaro!

Dentro Nicastro per Molina e Valdifiori per Pucciarelli.

63' - Occasione Vis Pesaro!

Di Paola ancora al cross, Neri di testa spedisce alto sopra la traversa.

60' - Doppio cambio per la Juve Next Gen!

Fuori Salifou e Anghelé, dentro Iocolano e Cerri.

55' - La Juve Next Gen gestisce il possesso, ma i biancorossi si chiudono bene.

49' - Meglio la Vis Pesaro in questo avvio di secondo tempo.

46' - Inizia la ripresa.

Un cambio per la Juve Next Gen: dentro Stramaccioni e fuori Muharemovic.

INTERVALLO

45+2' - Termina la prima frazione.

Bianconeri in svantaggio.

45' - Due i minuti di recupero.

44' - GOL VIS PESARO!

Di Paola regala una magia su punizione, il dieci biancorosso con il destro non lascia scampo a Daffara.

42' - Ammonito Pedro Felipe!

Il difensore perde un brutto pallone e poi commette fallo su Pucciarelli.

37' - GOL JUVE NEXT GEN!

Sempre Sekulov, il destro dell'attaccate finisce alle spalle di Neri.

36' - Occasione Juve!

Ancora Nonge a rendersi pericoloso, il suo mancino è deviato da Neri.

34' - Vis Pesaro vicina al raddoppio!

Di Paola mette al centro e Rossetti di testa pizzica il pallone ma non trova la porta.

30' - La Juve accusa il colpo subito e fatica a uscire dalla pressione della Vis Pesaro.

25' - GOL VIS PESARO!

Di Paola pennella un bel cross e Zagnoni di testa batte Daffara.

18' - Parziale ancora bloccato al Benelli.

14' - Nonge vicino al vantaggio!

Il centrocampista bianconero va con il destro, ma Neri effettua una grande parata e devia in angolo.

9' - Occasione Juve Next Gen!

Mulazzi mette al centro, Sekulov con il destro di prima intenzione non trova la porta.

3' - Prima chance per la Juve!

Salifou ci prova da fuori, pallone altissimo.

1' - Iniziato il match.

Vis Pesaro-Juve Next Gen, dove vederla

La sfida tra Vis Pesaro e Juventus Next Gen, in programma alle 20, sarà visibile su Sky e sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'incontro.

Vis Pesaro-Juve Next Gen, le formazioni ufficiali

VIS PESARO (3-4-1-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri; Da Pozzo, Di Paola, Nina, Rossetti; Pucciarelli; Karlsson, Molina. Allenatore: Stellone

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Mulazzi, Nonge, Damiani, Salifou, Rouhi; Anghelè, Sekulov. Allenatore: Brambilla



ARBITRO: Panici di Aprilia