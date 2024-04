Vis Pesaro-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo la vittoria casalinga contro la Fermana firmata da Nonge, la Juve Next Gen torna in campo per il posticipo della 38esima giornata di Serie C contro il Vis Pesaro. I bianconeri, dopo aver raggiunto il sesto posto in classifica, vogliono consolidare il piazzamento ai playoff con la grande rimonta nel girone di ritorno. I marchegiani, in terz'ultima posizione, sono invece reduci dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Sestri Levante.