Juve Next Gen, capolavoro a Pescara! Si va al playoff nazionale: quando si gioca

Ai canali ufficiali del club, così mister Massimo Brambilla ha presentato la sfida playoff col Pescara: "I ragazzi stanno tutti bene, diciamo che ormai sono abituati a giocare tante partite ravvicinate. Quella contro il Pescara sarà soltanto la seconda nel giro di pochi giorni, dopo un periodo in cui abbiamo avuto una gara a settimana in linea di massima. La speranza è quella di averne altre in programma dopo quella col Pescara".

E a proposito dell'avversario: "Affronteremo una squadra composta da giocatori di qualità per la categoria, giocatori che in Serie C possono fare la differenza. Nel girone di ritorno il Pescara ha avuto un andamento un po' altalenante, ma nel momento in cui ha ritrovato i giusti equilibri ha dimostrato nuovamente tutto il suo potenziale. Chiaramente questa partita sarà diversa rispetto alle due che abbiamo giocato in regular season. Prima di tutto sarà diversa perchè si deciderà tutto in novanta minuti e senza ombra di dubbio questa sarà la differenza più grande. Poi, ovviamente, sarà un incontro diverso anche a livello mentale. Noi dovremo approcciarlo con la tranquillità che ci ha sempre contraddistinto in questi ultimi mesi, pur consapevoli del valore del nostro avversario".

Pescara-Juve Next Gen, orario e dove vederla