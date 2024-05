La Next Gen sbatte sulla traversa: Juve ko, si decide tutto a Caserta

La Juventus Next Gen cade 1-0 al Moccagatta contro la Casertana nell'andata del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C . A decidere, per la squadra di Cangelosi , è il gran gol arrivato nel recupero di Curcio . I bianconeri vanno ad un passo dal pareggio a tempo scaduto con Muharemovic che trova però una clamorosa traversa. Adesso nella gara di ritorno, in programma sabato 18 maggio, servirà una vera e propria impresa agli uomini di Brambilla che avranno bisogno di vincere con almeno due gol di scarto. In caso di parità nel computo totale a passare sarà infatti la Casertana per via del miglior piazzamento in classifica.

Juve Next Gen-Casertana, la diretta testuale

96' - FINISCE LA PARTITA!

96' Juve ad un passo dal pareggio! Muharemovic colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione e trova una clamorsa traversa

92' - GOL DELLA CASERTANA!

Curcio, entrato dalla panchina, trova il gol che beffa la Juve Next Gen. L'attaccante mette giù un pallone proveniente dalla destra e non lascia scampo a Daffara con una grande conclusione al volo

90' - Assegnati cinque minuti di recupero

86' - Giallo pesantissimo per la Juve Next Gen: ammonito Nonge che era diffidato e salterà la gara di ritorno

85' - Brutto intervento di Taurino su Hasa che viene ammonito

80' - Si entra nel finale della partita, con la Juve Next che cerca un gol che cambierebbe le prospettive per il ritorno

74' - Costretto al cambio Bacchetti per un problema muscolare, al suo posto c'è Sciacca. Entra anche Proietti per Casoli

71' - Occasione potenziale enorme per Mbangula che sbaglia il tocco per Da Graca che avrebbe messo l'attaccante bianconero a tu per tu con il portiere

65' - Brambilla cambia tutto con una tripla sostituzione: escono Comenencia, Guerra e Sekulov per Mulazzi, Mbangula e Da Graca

64' - Hasa prova una magia su punizione, ma non trova lo specchio della porta

63' - Altro giallo per la Casertana, questa volta tocca a Celiento per un intervento in netto ritardo su Nonge

60' - Primi cambi della partita per la Casertana: entrano Curcio e Damiani per Montaldo e Deli

56' - Traversa della Casertana che continua a spingere alla ricerca del vantaggio. Casoli si libera in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo e conclude di testa trovando una clamorosa traversa

48' - Casertana ad un passo dal vantaggio! La migliore occasione della partita è per Montalto che calcia incredibilmente fuori quello che era un rigore in movimento su un assist geniale di Tavernelli

47' - La Casertana si fa subito vedere in avanti con un tiro da fuori di Anastasio, ma la palla termina altissima

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO

41' - Il primo giallo della partita è per Montalto della Casertana per un contatto con Muharemovic

37' - Montalto si gira bene e prova ad impensiere Daffara, che però blocca con sicurezza il pallone

35' - Buon momento della Casertana che prova a sbloccarla con Deli, pallone respinto in angolo

30' - Proteste della Casertana per un contatto tra Muharemovic e Tavernelli in area di rigore, ma dopo un check il Var sceglie di non intervenire

27' - Fase della partita di nuovo bloccata, nessuna delle due squadre sembra voler rischiare troppo

20' - Si fa vedere per la prima volta in avanti anche la Casertana con Carretta, che però non è preciso nel sevire il compagno

15' - Buon avvio dei bianconeri che provano ad alzare il ritmo della partita

10' - Grandissimo strappo di Nonge che libera la conclusione di Comenencia, ma la Casertana fa ancora muro

8' - Altro tentativo dalla distanza di Hasa, palla abbondantemente fuori dallo specchio

7' - Fasi di studio in questo avvio, con un possesso palla prolungato della Juve Next Gen

4' - La prima occasione della partita è per Hasa che calcia da fuori, conclusione respinta da un difensore

1' - INIZIA LA PARTITA!