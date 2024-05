Casertana-Juve Next Gen: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv

La Juve Next Gen vuole provare a tutti i costi a superare il turno Playoff e approdare alla seconda fase Nazionale per giocarsi la promozione in Serie B. I bianconeri, però, dovranno ribaltare il risultato dell'andata quando a imporsi al Moccagatta è stata la Casertana per 1 a 0 con un gol in pieno recupero di Curcio. Brambilla dovrà fare a meno di Nonge squalificato ma recupera Pedro Felipe dopo il rosso rimediato contro il Pescara. Per il resto il gruppo è a disposizione: "I ragazzi sono carichi, non si demoralizzano mai, è la loro caratteristica ed è stata la nostra forza durante questo campionato".

Casertana-Juve Next Gen, dove vedere la partita La sfida tra Casertana e Juve Next Gen sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now tv. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport. Le probabili formazioni di Casertana Juve Next Gen-Casertana CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Deli, Toscano; Casoli, Carretta, Tavernelli; Montalto. Allenatore: Vincenzo Cangelosi JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Salifou, Rouhi; Hasa, Sekulov; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla

Juve Next Gen, le parole di Brambilla Massimo Brambilla ha parlato alla vigilia della sfida contro la Casertana: "Logico che chi ha due risultati su tre è favorito, dal canto nostro sappiamo che ci servirà la partita perfetta, perché dovremo vincere con due gol di scarto". Sulla gara d'andata: "La partita di martedì ha confermato che c’è equilibrio fra le due squadre, è stata decisa da episodi, come spesso accade in sfide del genere. Nel complesso sappiamo di potercela giocare, andremo a giocarci la nostra partita: non abbiamo dubbi su cosa dovremo fare". E ha aggiunto: "Il calcio è strano, basta un episodio per girare la partita e bastano pochi minuti per recuperare; è tutto aperto anche se sappiamo bene che sarà difficile. Dovendo vincere imposteremo la gara in modo propositivo, sapendo che dovremo stare attenti, ma logicamente il copione sarà simile all’andata con noi a proporre e loro ad aspettarci per ripartire: servirà qualità, in fase di non possesso e di finalizzazione".