Urlo Juve Next Gen, impresa pazzesca a Caserta! La corsa playoff continua

La Juve Next Gen fa la voce grossa a Caserta e riesce a ribaltare l'1 a 0 dell'andata . La squadra di Brambilla riesce a essere padrona al Pinto e già dai primi minuti si è vista una squadra vogliosa e in palla. Due occasione sciupate con Sekulov e Cerri, poi il vantaggio bianconero firmato dal numero 44 bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Nella ripresa Daffara compie una prodezza e sul ribaltamento di fronte è Cerri a firmare il raddoppio al termine di una bella azione iniziata ancora da Sekulov e rifinita da Damiani.

Passano pochi minuti e la Casertana combina un grosso pasticcio: Celiento e Venturi si scontrano, il pallone resta giocabile per Cerri che serve Guerra e cala il tris. PoI sale in cattedra l'estremo difensore della Juve che compie almeno due o tre parate degne di nota. Nel finale non può nulla sul diagonale di Paglino. Ultimi minuti con qualche brivido ma al triplice fischio è festa in campo per la Next Gen.

Casertana-Juve Next Gen, rivivi la diretta

95' - FINISCE QUI!

La Juve Next ribalta la Casertana e supera il turno.

94' - Anghelé spara alto dal limite.

92' - GOL CASERTANA!

Paglino va col destro e supera Daffara con un bel diagonale.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Curcio ci prova!

Destro potente ma poco preciso.

88' - Occasione Casertana!

Daffara si supera ancora una volta sul colpo di testa di Rovaglia.

86' - Doppio cambio per la Juve Next Gen!

Dentro Salifou e Anghelé per Guerra e Mbangula.

81' - Cambio per la Casertana!

Dentro Paglino e fuori Anastasio.

75' - Doppio cambio per Juve Next Gen e triplo per la Casertana.

Fuori Cerri e Sekulov e dentro Da Graca e Comenencia per i bianconeri. Dentro Deli, Rovaglia e Taurino per Carretta, Montalto e Damian.

73' - OCCASIONE JUVE!

Venturi mette una pezza sul tap-in ravvicinato di Sekulov.

68' - GOL JUVE NEXT GEN!

Disastro tra Celiento e Venturi, il pallone resta giocabile per Cerri che con grande opportunismo serve Guerra che a porta vuota cala il tris.

65' - MIRACOLO DI DAFFARA!

Montalto a botta sicura da un metro e il portiere bianconero si supera, ma il gioco era fermo per fuorigioco dell'attaccante.

64' - Montalto sfiora la rete!

L'attaccante da buona posizione manda alto di testa.

60' - Occasione Juve!

Guerra manda in porta Mbangula, pallone un po' lungo ma il belga arriva con la punta con Venturi in uscita e manda fuori.

52' - Ammonito Sciacca!

Il difensore sbraccia su Cerri.

51' - OCCASIONE CASERTANA!

Celiento di testa da due passi, Daffara si supera con i piedi sulla linea.

48' - GOL JUVE NEXT GEN!

Damiani bellissimo filtrante per Cerri che col mancino supera Venturi.

47' - Occasione Casertana!

Montalto prova a impensierire Daffara da lontano, mancino potente ma l'estremo difensore bianconero devia.

46' - Riparte il secondo tempo!

Cambio per la Casertana: dentro Tavernelli e fuori Casoli.

INTERVALLO

45+1' - Termina la prima frazione.

Meglio la Juve Next Gen avanti con merito sulla Casertana. Ai bianconeri servirebbe un altro gol per qualificarsi.

45' - Un minuto di recupero.

42' - Ultimi minuti con poche emozioni.

35' - La Juve continua a spingere e tenere i padroni di casa nella propria metà campo.

32' - Prova a farsi vedere la Casertana in avanti.

28' - Altra occasione Juve!

Mbangula serve Guerra che col destro di prima intenzione manca lo specchio.

25' - Primo squillo della Casertana!

Sekulov scivola al limite e lascia il pallone a Curcio che in girata col mancino impegna Daffara.

24' .- OCCASIONE JUVE!

Rouhi serve Guerra, il numero 17 tocca il pallone ma Venturi gli dice di no.

18' - GOL JUVENTUS!

Tacco di Savona per Mbangula che fa il pallonetto a Ventura, sul pallone vagante arriva Sekulov e firma il vantaggio.

15' - Meglio la Juve in avvio!

10' - CERRI SFIORA IL VANTAGGIO!

L'attaccante tutto solo col mancino calcia malissimo.

6' - Altra chance per i bianconeri!

Hasa si prende lo spazio e va al tiro col destro, pallone alto sopra la traversa.

3' - OCCASIONE JUVE!

Sekulov tutto solo davanti a Venturi si fa murare la conclusione.

1' - Iniziata la partita.

Brambilla sistema i suoi con un 4-2-3-1 con Hasa mediano al fianco di Damiani, Guerra dietro a Cerri e Sekulov-Mbangula larghi.

Casertana-Juve Next Gen, dove vedere la partita

La sfida tra Casertana e Juve Next Gen sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now tv. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.

Le formazioni ufficiali di Casertana-Juve Next Gen

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Celiento, Toscano, Carretta, Damian; Curcio, Sciacca; Casoli, Calapai, Montalto; Anastasio. Allenatore: Vincenzo Cangelosi.

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Daffara; Savona, Muharemovic, Stramaccioni, Rouhi; Damiani, Hasa; Mbangula, Guerra, Sekulov; Cerri. Allenatore: Massimo Brambilla.

Juve Next Gen, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla ha parlato alla vigilia della sfida contro la Casertana: "Logico che chi ha due risultati su tre è favorito, dal canto nostro sappiamo che ci servirà la partita perfetta, perché dovremo vincere con due gol di scarto". Sulla gara d'andata: "La partita di martedì ha confermato che c’è equilibrio fra le due squadre, è stata decisa da episodi, come spesso accade in sfide del genere. Nel complesso sappiamo di potercela giocare, andremo a giocarci la nostra partita: non abbiamo dubbi su cosa dovremo fare". E ha aggiunto: "Il calcio è strano, basta un episodio per girare la partita e bastano pochi minuti per recuperare; è tutto aperto anche se sappiamo bene che sarà difficile. Dovendo vincere imposteremo la gara in modo propositivo, sapendo che dovremo stare attenti, ma logicamente il copione sarà simile all’andata con noi a proporre e loro ad aspettarci per ripartire: servirà qualità, in fase di non possesso e di finalizzazione".