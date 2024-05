Carrarese-Juve Next Gen: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv

Dopo l'1-1 casalingo firmato da Savona e dall'eurogol di Capezzi , Carrarese e Juve Next Gen si giocano l'accesso alle semifinali dei playoff di Serie C. Ai bianconeri di Brambilla servirà per forza vincere visto che il regolamento di questa fase prevede ancora l'incidenza del miglior piazzamento in classifica in caso di risultati in parità tra andata e ritorno. Una vera e propria impresa, come quella fatta sul campo della Casertana durante il primo turno della Fase Nazionale, che potrebbe far continuare il sogno dei bianconeri verso la Serie B.

Brambilla presenta Carrarese-Juve Next Gen

Massimo Brambilla ha presentato così Carrarese-Juve Next Gen: "La Carrarese è una squadra forte, ma l'altra sera ce la siamo giocata alla pari, imponendo il nostro gioco e dobbiamo essere consapevoli di questo aspetto. Per quanto riguarda l'interpretazione che la Carrarese darà alla sfida, non ci deve interessare più di tanto. Noi sappiamo che dovremo andare in Toscana con l'obiettivo di vincere la partita per passare il turno.

"Non è la prima volta che affronteremo un match con l'obbligo di vincerlo per proseguire il nostro cammino in questi play-off: è già successo contro il Pescara e contro la Casertana. Dobbiamo stare tranquilli e giocare il nostro calcio, come sappiamo. Logicamente servirà la nostra migliore versione per vincere contro la Carrarese, ma i ragazzi sono consapevoli della gara che ci attende. In questo periodo c'è grande entusiasmo. I ragazzi sono liberi di testa, si divertono durante gli allenamenti e in partita, infatti, riescono a portare in campo la loro positività. Non vogliamo fermarci".

Hasa prima di Carrarese-Juve Next Gen

Luis Hasa ha aggiunto: "Sono contento, penso di essere cresciuto molto quest'anno, specialmente nel ricoprire il ruolo di centrocampista in un centrocampo a due, e non era scontato arrivando da un campionato pressochè di pari età come quello Primavera. Il calcio professionistico, ovviamente, è diverso perchè ti trovi ad affrontare giocatori decisamente più esperti di te, ma è stato altamente formativo e stimolante. Forse avrei potuto segnare un po' di più (ride, ndr), ma nel complesso sono soddisfatto e se il bilancio è positivo devo ringraziare, oltre al Mister, anche i miei compagni perchè mi hanno aiutato molto in questi mesi.

"Giocheremo contro una grande squadra. Noi, però, siamo un gruppo unito, che è cresciuto molto in questi mesi e sta compiendo un grande percorso. Siamo tutti molto tranquilli perchè sappiamo di essere, appunto, un grande gruppo. Noi avremo a disposizione soltanto un risultato (la vittoria, ndr), di conseguenza penso che loro cercheranno di tenere il più possibile il pallone tra i piedi e quando non ce lo avranno si chiuderanno cercando di lasciarci pochi spazi. Noi cercheremo di giocare come sempre, evitando di partire con l'idea che avremo soltanto un risultato a disposizione".