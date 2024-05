Juve Next Gen, il giudizio di Chiellini: "Yildiz-Huijsen solo gli ultimi..."

Massimo Brambilla ha guidato la Juve Next Gen a un passo dalle Final Four ai playoff. È mancato l'ultimo passo per salire sul gradino e alla fine ha analizzato il doppio confronto con la Carrarese: "C’è rammarico perchè nell’arco delle due gare probabilmente meritavamo di passare per come abbiamo giocato sia l’andata che il ritorno. Complimenti comunque agli avversari che hanno fatto un grande campionato e sono passati in virtù della miglior classifica". Poi sulla tenacia dei suoi ragazzi: "Sapevo che non avremmo mollato, questa è una squadra che non muore mai, con entusiasmo e qualità. Ci abbiamo creduto, peccato per come abbiamo interpretato entrambe le sfide. C’è rammarico, un po’ di arrabbiatura perché alcune situazioni potevamo gestirle meglio, ma non c’è delusione".

E sulla crescita: "È sotto gli occhi di tutti, far crescere questi ragazzi era l’obiettivo primario e la loro maturazione è evidente sia dal punto di vista individuale che collettivo. Hanno giocato alla pari contro una squadra forte come la Carrarese, meritando anche qualcosa di più". A chiudere le differenze tra i due gironi, l'A e il B: "Dal punto di vista logistico, direi, con trasferte molto lunghe e con difficoltà nel recuperare tra una partita e l’altra, sopratutto nella prima parte di stagione. Sia nel Girone A che nel Girone B ci sono squadre forti, dal punto di vista tecnico non è cambiato molto".