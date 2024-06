Sekulov mostra i muscoli a Ibiza: il talento Juve pronto per una stagione al top

Tra i calciatori c'è chi è andato in vacanza e chi continua a lavorare nonostante la stagione sia finita. Ma c'è anche chi, invece, riesce a fare entrambe le cose, come ad esempio Nikola Sekulov. Il classe 2002 della Juventus Next Gen, come mostrato sui social, riesce ad unire piacere e lavoro.

Juve, Sekulov al lavoro... in vacanza

Il fantasista bianconero ha pubblicato una story sul suo account Instagram, mostrando come in questo momento si trovi in Spagna, e precisamente ad Ibizia. Nonostante il meritato riposo, dopo un lungo campionato vissuto tra la Serie B, con la parentesi alla Cremonese, e quello di C con il ritorno alla Juve Next Gen, quest'ultimo conclusosi il 25 maggio con l'eliminazione dai playoff di Serie C, Sekulov non perde le buone abitudini, mostrando il suo fisico scultoreo a bordo piscina con tappetini e manubri annessi.