Brambilla-Juve Next Gen, addio ufficiale: ecco dove allenerà

La Juventus e Massimo Brambilla si salutano dopo due stagioni in cui l'allenatore ha guidato la Next Gen in Serie C . Nella sua prima stagione alla guida dell'ex Under 23 dei bianconeri, Brambilla ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria venendo sconfitto in finale dal Vicenza .

Brambilla e la cavalcata playoff della Juve Next Gen

Nella seconda stagione, conclusa poche settimane fa invece, è invece maturato un settimo posto in classifica: il miglior piazzamento nella storia della Juve Next Gen. Il preludio a una cavalcata nei playoff in cui, dopo aver raggiunto la fase nazionale dei playoff è arrivata l'eliminazione nei quarti di finale per mano della Carrarese, che poi ha conquistato la promozione in Serie B.

La Juve ringrazia Brambilla

La Juventus ha salutato così Brambilla: "Ai risultati sportivi conquistati in campo si affianca il lavoro di crescita fatto sui tanti giovani prospetti e talenti che hanno fatto parte della rosa della Next Gen, con diversi giocatori che hanno fatto il loro esordio in prima squadra. Un motivo in più per ringraziare l’allenatore del lavoro svolto. Grazie di tutto e buona fortuna, mister!"

Brambilla riparte dal Foggia: "Ci toglieremo grandi soddisfazioni"

Di pari passo all'annuncio della Juve è arrivato quello del Foggia: accordo annuale con l'ex allenatore della Juve Next Gen. Brambilla ha dichiarato: "Accetto con entusiasmo questa nuova sfida professionale e sono onorato di poter allenare una squadra storica come il Foggia. Comprendo appieno l'importanza di essere arrivato in una piazza così importante e sono fiducioso che, attraverso il lavoro, tutti insieme ci toglieremo grandi soddisfazioni”.