Juve Next Gen, Montero sorride: show in amichevole, è 5-2 col Catanzaro

La Juventus Next Gen vince e convince nel test amichevole contro il Catanzaro. Nonostante di fronte ci fosse una squadra di Serie B, la seconda squadra bianconera si è imposta con il risultato di 5-2. Prova soddisfacente per i bianconeri allo stadio "E. Brunod" di Chatillon in Valle D’Aosta contro i giallorossi, anche in chiave campionato: la prima gara della Serie C sarà il prossimo 23 agosto.