Montero, brutto esordio: Juve Next Gen eliminata in Coppa, passa la Giana

Parte male l'avventura di Montero sulla panchina della Juventus Next Gen. I bianconeri perdono in casa della Giana Erminio e salutano subito la Coppa Italia di Serie C, competizione in cui negli scorsi anni aveva sempre dato del filo da torcere agli avversari. Decisive le reti di Ballabio e di Montipò. Non basta agli ospiti il gol di Guerra e lasciano così in mano ai biancazzurri il pass per continuare a sognare la conquista del titolo.