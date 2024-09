Montero le prova tutte ma finisce come Motta: la Next Gen non passa a Monopoli

La Juventus Next Gen sbatte sul muro del Monopoli : i bianconeri non vanno oltre lo 0-0 , nonostante l'uomo in più dal 77' per l' espulsione di Cristallo . Montero si affida alle accelerazioni di Afena-Gyan, uno dei pochi a cercare di rompere la barriera avversaria con giocate di personalità. I pugliesi resistono e conquistano un pari, che dà seguito al poker contro il Foggia. Appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato per Guerra e compagni, che conquistano però un punto su un campo difficile: benzina per ripartire.

Monopoli-Juve Next Gen, il racconto del match

90'+9' - L'arbitro fischia tre volte, finisce 0-0 la sfida tra Monopoli e Juve Next Gen.

90' - Concessi 9 minuti di recupero.

90' - Cambio Juve: entra Palumbo, esce Macca.

89' - Si accende Afena-Gyan, che dribbla due avversari, entra in area e tira da posizione defilata, trovando la devazione di un difensore.

88' - Cudrig crossa bene e pesca Comenencia che stacca di testa, ma la sua girata viene deviata in corner prima che possa creare pericoli.

85' - Montero lancia in campo anche Anghelé e Faticanti per Perotti e Peeters. Due cambi offensivi per provare a vincere la partita.

81' - Colombo manda in campo anche Yabre.

77' - IL MONOPOLI RESTA IN DIECI!

Espulso Cristallo per un fallo imprudente e con il piede a martello.

71' - Doppio cambio nel Monopoli: Bulevardi e Battocchio per Calvono e De Risio.

68' - Stivanello ferma irregolarmente Grandolfo e si prende il primo giallo del match.

64' - Sostituzione anche in casa Juve: Semedo per Da Graca.

56' - Altro cambio nei padroni di casa: Grandolfo al posto di Vazquez.

53' - Il difensore del Monopoli è costretto a uscire dal campo in barella. Al suo posto Angileri.

50' - Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Ferrini dopo uno scontro aereo con Afena-Gyan.

46' - Il Monopoli reclama un calcio di rigore per fallo su Pace, per l'arbitro non c'è nulla.

45' - La Juve muove il primo pallone della ripresa.

45'+1' - L'arbitro fischia due volte, il primo tempo termina 0-0.

45' - Concesso un minuto di recupero.

37' - OCCASIONE JUVE!

Afena-Gyan brucia Cristallo, si impossessa del pallone ma se lo allunga sul più bello a tu per tu con Vitale.

36' - I pugliesi provano uno schema, ma non riesce.

35' - Il Monopoli conquista un calcio di punizione da posizione favorevole.

28' - Grande azione personale di Afena-Gyan che dalla sinistra salta due uomini e calcia, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa.

19' - Le due squadre sono molto attente e compatte e concedono poco.

12' - OCCASIONE MONOPOLI!

Rinvio di Vitale, spizza di testa Calvano e manda in porta Pace, che di sinistro tira potente ma non preciso.

6' - Si fa vedere anche la Juve Next Gen dagli sviluppi di un conrner: Macca calcia bene, Pedro Felipe stacca più in alto di tutti ma non trova lo specchio.

3' - Spinge il Monopoli: gran tiro dal limite di Vazquez, che esce di poco e mette paura a Daffara.

2' - Stivanello perde palla in impostazione, ma Scipioni non ne approfitta.

1' - Il Monopoli gioca il primo pallone del match.