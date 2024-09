Guerra segna e Daffara pararigori: Juve Next Gen, pari a Trapani

La Juve Next Gen , dopo il pareggio senza reti con il Monopoli , impatta anche contro il Trapani : termina 1-1 la gara, che ha visto in panchina due ex bianconeri e, per giunta, compagni di squadra. Da un lato Salvatore Aronica per i siciliani (dal 1996 al 1998), ovviamente dall'altro Paolo Montero per l'U23 (bandiera juventina dal 1996 al 2005). Una sfida ricca di emozioni, con il vantaggio dei padroni di casa firmato Ciotti , che avrebbero avuto la possibilità di raddoppiare su rigore ma con Kanoute che ha calciato alto.

Nella ripresa la reazione dei bianconeri che trovano il pareggio con uno splendido tiro da fuori di Guerra su sponda di Semedo. Il Trapani spinge, avrebbe ancora la possibilità di segnare su calcio di rigore: al secondo tentativo dagli 11 metri calcia Zuppel, che trova lo specchio della porta ma anche un super Daffara che respinge la conclusione. Trapani e Juve Next Gen non si fanno male, e salgono così rispettivamente a 6 e 5 punti in classifica dopo 5 giornate di campionato.

Trapani-Juve Next Gen, rivivi la diretta testuale

90' + 5' - FINISCE QUI!

Termina 1-1 la sfida tra Trapani e Juve Next Gen

90' - Concessi 5' di recupero

89' - Trapani pericoloso, chiusura fondamentale di Faticanti nel momento clou dell'azione

86' - Calcio di punizione dal limite di Palumbo, palla che colpisce la barriera

85' - Ultimi due cambi Juve: Da Graca e Papadopoulos per Semedo e Perotti. Nel Taranto entrano Martina e Spini per Benedetti e Kanoute

79' - DAFFARA SI SUPERA!

Rimpallo nell'area bianconera, la sfera arriva a Karic che dentro l'area di rigore libera un destro potente, ancora prontissimo del portiere della Juve

76' - Giallo per Scaglia dopo il fallo su Udoh

72' - Terza sostituzione per Montero: Palumbo prende il posto di Macca

70' - DAFFARA PARA!

Zuppel tira alla sua sinistra, il portiere bianconere ha intuito respingendo la conclusione dagli 11 metri: secondo rigore sbagliato dal Trapani

69' - ALTRO RIGORE PER IL TRAPANI!

Fallo di Perotti su Carriero, l'arbitro fischia il penalty

68' - Diagonale da fuori di Faticanti, il suo destro termina di poco a lato

64' - Prime due sostituzioni bianconere: Peeters fuori dentro Faticanti; esce Puczka entra Mulazzi. Nel Trapani fuori Lescano, al suo posto Udoh

52' - Doppio cambio Taranto. Carriero e Crimi subentrano a Marino e Mastrantonio

48' - PAREGGIO JUVE NEXT GEN!

Sponda di Semedo per Guerra, che di controbalzo libera un bellissimo mancino dal limite dell'area che si infila nell'angolino basso a destra: è 1-1

46' - SI RIPARTE!

Al via la seconda frazione di gioco

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Dopo 45' Juve Next Gen sotto di un gol contro il Trapani

45' - L'arbitro concede 1' di recupero

45' - Ammoniti Benedetti e Semedo dopo qualche scintilla di troppo

42' - Giallo per Mastrantonio, che ha interrotto irregolarmente la ripartenza di Guerra

40' - Palla ad Afena-Gyan che insacca, ma a gioco fermo: Semedo aveva commesso fallo su Silvestri prima di servire il compagno di reparto, fischio dell'arbitro tempestivo

32' - OCCASIONE TRAPANI!

Cross dalla destra di Ciotti, Lescano spizza di testa con la palla che non trova né la porta né l'inserimento di Kanoute (appostato sul secondo palo)

30' - Insidioso contropiede Juve portato avanti da Macca, ma l'azione è troppo lenta, la difesa rientra e Silvestri intercetta il cross basso di Semedo

28' - ANCORA TRAPANI!

Ci prova Zuppel, indisturbato, dal limite dell'area: il suo collo esterno prende un effetto eccessivamente ad uscire e per poco non inquadra la porta

24' - ERRORE DI KANOUTE!

Dagli 11 metri si presenta il senegalese che però spara alto: si resta sull'1-0

23' - CALCIO DI RIGORE PER IL TRAPANI!

Mastrantonio viene colpito in area da Scaglia, l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty

21' - Cartellino giallo per Comenencia

19' - MIRACOLO DI PEROTTI!

Kanoute involato tutto solo verso la porta bianconera, incredibile recupero del difensore juventino che con la punta tocca la palla al momento del tiro ed evita il peggio

18' - Ci riprova Afena-Gyan, imbeccato da Guerra, ma il suo piattone indirizzato sul primo palo è facile preda di Seculin

14' - TRAPANI IN VANTAGGIO!

Bella azione dialogata sull'out destro ad eludere il pressing della Juve, la palla arriva a Ciotti che si invola indisturbato nell'area bianconera, scarica un destro potente sul quale Daffara non può nulla

11' - PRIMO SQUILLO JUVE!

Palla in profondità per Afena-Gyan, che non trova la porta da buona posizione (forse complice una deviazione di Seculin non ravvisata dall'arbitro)

7' - Ci prova il Trapani: Karic serve Kanoute, cross insidioso in mezzo ma la retroguardia bianconera spazza via

1' - PARTE LA SFIDA!

Fischio d'inizio al Polisportivo Provinciale di Erice