Juve Next Gen, notte in aeroporto dopo il pari a Trapani: cosa è successo

Una notte alquanto particolare per la Juventus Next Gen di Paolo Montero . La seconda squadra bianconera ieri ha giocato in quel di Trapani , pareggiando per 1-1 un match dalle mille emozioni , con i siciliani che hanno sbagliato due calci di rigore. Ma dopo la sfida del Provinciale, ai ragazzi juventini è capitata una disavventura che ne ha ritardato, e di molto, il ritorno a casa.

Juve Next Gen, dopo il Trapani volo annullato

La Juve Next Gen ha terminato il match circa alle 18 di ieri pomeriggio, con il rientro previsto per la tarda serata. Ma qualcosa è andato storto: il volo che i bianconeri avrebbero dovuto prendere non è mai partito. Il decollo era inizialmente previsto per 2, è stato poi spostato alle 7 per poi, in conclusione, venire definitivamente annullato. E così, alla fine, calciatori e staff tecnico hanno passato la notte all'aeroporto, per poi prendere il volo delle 9 e facendo finalmente ritorno a casa. Un ritardo ulteriormente pesante in considerazione del fatto che la squadra dovrà anche giocare il turno infrasettimanale: bianconeri impegnati questo giovedì contro il Picerno, tra le mura amiche, alle ore 18.30.