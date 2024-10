Juve Next Gen, operato Stivanello: il comunicato ufficiale

Arrivano novità ufficiali sulle condizioni fisiche di Riccardo Stivanello . Il difensore classe 2004 aveva infatti subito la rottura del crociato durante i primi minuti di Juventus Next Gen-Picerno , gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C . Oggi il calciatore ha iniziato ufficialmente il suo percorso di recupero, con l'annuncio dell'operazione da parte del club bianconero.

Juve Next Gen, operato Stivanello

Questo il comunicato con cui il club bianconero ha annunciato l'operazione eseguita sul classe 2004: "Riccardo Stivanello è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita dal Prof. Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Juve Next Gen, i tempi di recupero per Stivanello

Con ogni probabilità, Riccardo Stivanello ha già chiuso la sua stagione con la Juventus Next Gen. Per il recupero saranno infatti necessari tra i sei ed i sette mesi, con il difensore che potrebbe tornare in campo solo per le ultime partite di Serie C. Un'opzione comunque poco probabile, che toglie a Paolo Montero un calciatore importante in questo difficile inizio di stagione della seconda squadra bianconera.