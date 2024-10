La Juve Next Gen crolla contro l’Avellino: Comenencia espulso, Montero ultimo

Ancora una sconfitta per la Juve Next Gen. Dopo il ko contro il Giugliano, i bianconeri cadono anche contro l'Avellino: un ko che vuol dire ultimo posto in classifica, con la peggior difesa del girone C. Al 'Pozzo - La Marmora' di Biella i biancoverdi si impongono per 0-3 con i gol di Rigione, Vano e Mutanda. Una partita in equilibrio senza grandi squilli da una parte e dall'altra sbloccata da una dormita della retroguardia juventina su calcio da fermo. Nella ripresa la squadra di Paolo Montero è rimasta in partita con qualche significativa folata, ma l'ingenuità di Comenencia (espulso per doppia ammonizione) e l'immediato raddoppio dell'Avellino hanno di fatto chiuso la partita. A fissare il risultato in pieno recupero la rete del giovanissimo Mutanda. Continua la crisi per la Next Gen: l'ultima e unica vittoria risale al 1 settembre contro la Casertana, con quattro sconfitte consecutive che non possono far dormire sonni tranquilli.