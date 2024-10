La Juve Next Gen crolla anche con l'Altamura, quinto ko di fila. Montero è ultimo

Team Altamura-Juve Next Gen, dove vedere la partita

La sfida tra Team Altamura e Juventus Next Gen, valida per l'11ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, in programma domenica 27 ottobre alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Per quanto riguarda la visione in streaming sarà possibile seguire il match sulle app di NOW e Sky Go. Qui su Tuttosport la diretta testuale del match.