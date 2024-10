La Juve Next Gen sprofonda anche con Adzic: altro ko, è ultima in classifica

Sembra non arrivare la luce in fondo al tunnel per la Juve Next Gen. Dopo il 2-0 contro il Team Altamura , la squadra di Paolo Montero trova il ko contro il Sorrento. A Biella sconfitta beffa per i bianconeri, con i rossoneri che trovano la rete della vittoria al 90' con il bel tiro da fuori di De Francesco. Ad incidere sul risultato, inevitabilmente, l'espulsione di Cudrig, la cui partita dal momento dell'ingresso in campo è durata praticamente 10': due cartellini gialli in pochissimo tempo, con la Juve che in 10 uomini non ha retto nel finale. Neanche la decisione di Montero di impiegare Adzic dal 1' , oltre a Rouhi, è evidentemente servita. Next Gen ultima in classifica con 6 punti, sesta sconfitta consecutiva e bianconeri che restano a secco di gol segnati da quattro partite.