La Juve Next Gen scala la classifica senza giocare: che succede in Serie C

La Juve Next Gen non è più ultima in classifica nel girone C di Serie C. I bianconeri sono in attesa di disputare la prima gara dopo il ritorno di Massimo Brambilla, e per di più hanno una partita giocata in meno per via del rinvio del match con la Turris dello scorso weekend. Come è possibile, quindi, che la Next Gen abbia abbandonato l'ultimo posto in graduatoria senza scendere in campo e, anzi, con una gara da recuperare?