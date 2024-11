Juve Next Gen-Turris, la sfida salvezza finisce 0-0. E Pedro Felipe va ko

La Juve Next Gen non va oltre lo 0-0 con la Turris . Dopo la sconfitta di misura a Crotone nel giorno del secondo debutto di Massimo Brambilla , i bianconeri pareggiano senza gol contro i corallini nel recupero della 15esima giornata di campionato. Una gara che ha regalato ben poche emozioni, nonostante nei primi 15' della partita ci siano state occasioni da una parte e dall'altra. I ritmi sono pian piano calati, le due squadre si sono mostrate poco incisive in fase offensiva. Per gran parte della sfida il dominio territoriale è stato di marca juventina, ma le chance di portare la partita a casa sono state poche. Resta una soltanto la vittoria in campionato, quella datat 30 agosto con la Casertana.

Nota negativa per Brambilla l'infortunio al ginocchio per Pedro Felipe, costretto a lasciare il campo dopo 27'. Da capire quale sarà l'esito degli esami strumentali, ma dalla reazione del difensore il problema non sembrerebbe essere di poco conto. Juve Next Gen e Turris si dividono dunque la posta in palio: i bianconeri restano penultimi con 8 punti, la Turris va invece a 11. Questa domenica per i bianconeri altro scontro diretto: al "Pozzo-La Marmora" arriva il Taranto fanalino di coda. Un match nel quale la Next Gen dovrà fare a meno di Comenencia, che era diffidato e dopo aver ricevuto il giallo quest'oggi non sarà presente al ritorno in campo tra quattro giorno.

Juve Next Gen-Turris, rivivi la diretta testuale

90' + 3' - FINISCE QUI

Vince l'equilibrio tra Juve Next Gen e Turris: termina 0-0 la sfida tra bianconeri e biancorossi

90' + 2' - Conclusione insidiosa dalla lunga distanza di Puczka: la sfera rimbalza davanti a Marcone che riesce però a respingere

90' - Saranno 3 i minuti di recupero

86' - Ultimo cambio anche per la Juve Next Gen: Guerra esce, entra Semedo

83' - Ultima sostituzione per la Turris: fuori Ekuban dentro Porro

81' - RISPOSTA JUVE!

Mulazzi in profondità per Comenencia, cross a rimorchio dove c'è Guerra: l'attaccante deve tirare al volo con poco equilibrio e la palla finisce sopra la traversa

80' - OCCASIONE TURRIS

Ripartenza dei campani dopo un recupero palla a metà campo, Ekuban prova il tiro da fuori: la conclusione è potente ma termina alta

76' - Subito ammonizione per Macca, entrato da pochi minuti sul rettangolo di gioco

70' - Cambia anche Brambilla: nella Juve Next Gen entrano Macca e Faticanti al posto di Cudrig e Palumbo

68' - Altra doppia sostituzione per gli ospiti: Nicolao e Castellano per Parodi e Morrone

62' - Due cambi nella Turris: dentro Nocerino e fuori Boli, mentre Giannone prende il posto di Onofrietti

60' - Dopo un'azione prolungata della Juve Next Gen, arriva la conclusione da fuori di Owusu: il tiro è centrale e prevedibile

57' - Cartellino giallo per Guerra dopo l'intervento irregolare su Onofrietti

50' - Juve all'attacco: azione prolungata dei bianconeri, la palla arriva in area a Guerra la cui conclusione da distanza ravvicinata viene però smorzata da una deviazione

46' - COMINCIA LA RIPRESA

Si riparte dal pari a reti bianche dei primi 45'. Altro cambio per Brambilla: Da Graca subentra ad Anghelè

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO

Un quarto d'ora di emozioni, poi calma piatta: finisce 0-0 la prima frazione di gioco

45' - Concesso 1' di recupero

43' - Comenencia atterra Parodi: cartellino giallo, che lo costringerà a saltare la prossima sfida col Taranto

38' - Ritmi della gara che si sono abbassati: Juve in sostanziale controllo ma senza riuscire a perforare la difesa dei corallini

27' - JUVE, BRUTTE NOTIZIE!

Brambilla costretto al primo cambio: Pedro Felipe esce dopo un infortunio al ginocchio, al suo posto Citi

19' - Calcio di punizione di Palumbo da distanza considerevole, la sua conclusione sbatte sulla barriera

18' - Ammonizione per Morrone dopo il fallo su Owusu

14' - CHE RISCHIO PER DAFFARA!

Errore nel controllo dell'estremo difensore bianconero che per poco non si fa soffiare il pallone da Ekuban, riuscendo a rimediare all'ultimo

14' - Risposta della Turris: Boli viene lasciato da solo in area, prova un tiro-cross su cui per poco non arriva in tap-in Scaccabarozzi

10' - CI PROVA GUERRA!

Grande azione di Owusu che la mette a rimorchio, palla per il centravanti bianconero che lasciato tutto solo non calcia benissimo ma si rende comunque pericoloso: ci vuole un ottimo intervento di Marcone per evitare il gol

9' - Si fanno vedere i bianconeri: cross di Comenencia, girata di Anghelè che termina sul fondo

1' - SI COMINCIA!

Parte la sfida tra Juve Next Gen e Turris, valida per il recupero della 15esima giornata del girone C di Serie C