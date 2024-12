Juve, gioia Next Gen! 2-1 al Taranto, Brambilla riporta la speranza

La Juve Next Gen trova la seconda vittoria in campionato, la prima al "Pozzo - La Marmora". I bianconeri di Massimo Brambilla, reduci dal pareggio contro la Turris in settimana, hanno battuto per 2-1 il Taranto. Si trattava di una vera e propria sfida salvezza tra le ultime due della classe. Un successo per la Next Gen firmato da Semedo e Macca (di Speranza il gol ospite): per entrambi si tratta del primo gol in maglia Juve. Una vittoria consente ai bianconeri di portarsi a 11 punti in classifica, agguantando la Turris e allungando sul Taranto fanalino di coda: sono 8 i punti che ora separano le due squadre. Prossimo impegno per la Next Gen domenica 8 dicembre in casa della Cavese.