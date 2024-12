Juve Next Gen, scossa Brambilla: battuta anche la Cavese con Guerra

Cavese-Juve Next Gen: dove vederla

La sfida tra Cavese e Juventus Next Gen, valida per la 18ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale sul sito di Tuttosport. Il fischio d'inizio è alle ore 15:00 di domenica 8 dicembre presso lo Stadio Lamberti di Cava de' Terreni.