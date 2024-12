Juve Next Gen, vittoria e sorpasso sul Messina: Guerra e Afena-Gyan show!

Non sembra volersi fermare l'effetto Massimo Brambilla per la Juventus Next Gen . I bianconeri, dopo i successo con Taranto e Cavese , battono infatti anche il Messina e portano a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. Tre punti fondamentali anche per la classifica che segnano il sorpasso della Next Gen proprio sulla formazione siciliana grazie all'asse Guerra-Afena Gyan , autori dei gol per il definitivo 2-0.

Juve Next Gen-Messina, la diretta testuale

90' + 4' - Finisce la partita!

91' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN

Afena Gyan chiude la partita in contropiede e mette la firma su una prestazione individuale da ricordare.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

88' - Grande occasione per il Messina con un colpo di testa di Cominetti che tutto solo non trova la porta.

72' - Risponde il Messina con Garofalo che non trova la porta dopo una respinta di Daffara.

68' - GOL DELLA JUVENTUS NEXT GEN!

I bianconeri trovano il vantaggio con il solito Simone Guerra. Tutto inizia con una splendida azione personale di Afena Gyan che va via sulla sinistra e serve un assist per il capitano bianconero che deve solo appoggiarla in rete.

67' - Torna a farsi vedere in avanti la Next Gen con una conclusione di Cudrig dal limite che non trova la porta.

64' - Primi cambi per la Next Gen, escono Owusu e Semedo per Palumbo e Afena Gyan.

59' - Bello spunto di Frisenna che libera il destro, ma trova la parata di Daffara.

58' - Altro giallo per la Juve Next Gen per una spinta di Semedo su Krapikas.

49' - Conclusione dalla distanza di Owusu, palla fuori.

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

42' - La prima ammonizione della partita è per la Juventus per un fallo di Macca.

40' - Miracolo di Krapikas su una conclusione perfetta di Faticanti, bianconeri vicinissimi al vantaggio.

27' - Continua il buon momento del Messina con Petrungaro che impegna Daffara al primo intervento della partita.

26' - Ancora Anatriello ad un passo dal vantaggio con un tiro che sfiora il palo di Daffara.

22' - Risponde subito il Messina con Anatriello, ma palla ancora fuori.

21' - Grande occasione per la Juve! Owusu va via sulla destra e mette in mezzo un pallone che Macca calcia incredibilmente alto.

14' - La prima occasione della partita è per Messina con una conclusione dalla distanza di Petrungaro che non trova la porta.

10' - Primi minuti di studio tra le due squadre che non si scoprono.

1' - INIZIA LA PARTITA!