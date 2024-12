Juve Next Gen, rimonta clamorosa a Cerignola: Semedo evita il ko a Brambilla

La Juve Next Gen riesce a non perdere sul campo dell' Audace Cerignola dopo essere andata sotto sul 3-1. Dopo tre vittorie consecutive, l'ultima contro il Messina , arriva un pari importante in trasferta con una delle squadra più in forma del campionato. Primo tempo vivace con il vantaggio alla prima occasione per la Juve Next Gen. Palumbo su calcio di punizione disegna una parabola perfetta col mancino e trova l'1-0. I bianconeri si difendono bene, almeno fino al 30esimo quando l'Audace Cerignola trova il pari: Visentin tutto solo in area trova la girata giusta a superare Daffara. Passano pochi minuti e Tascone raccoglie il cross di Tentardini e di testa firma il sorpasso.

Nella ripresa i bianconeri subiscono l'assalto dei padroni di casa. Brambilla, con i cambi, non riesce a dare la scossa. Anzi, è proprio il neo entrato Owusu a perdere un pallono sanguinoso in mezzo al campo e afar ripartire i gialloblù in contropiede. Salvemini da pochi passi non sbaglia dopo il salvataggio di Gil Puche. Da qui, però, arriva la reazione della Juve: Guerra imbuca per Afena-Gyan che accorcia. Poi Daffara alza il muro e salva i suoi in un paio di occasioni e sul ribaltamento di fronte trovano il pari. Puczka crossa al centro per Semedo che di destro infila Greco. È l'ultimo sussulto del match che termina con il risultato di 3-3

Cerignola-Juventus Next Gen, rivivi la diretta

95' - Termina qui la sfida!

La Juve Next Gen strappa un punto importante sul campo dell'Audace Cerignola.

92' - Fuori Afena-Gyan e dentro Poli per la Juve!

Al momento dell'uscita battibecco tra Parigini e l'ex Cremonese in una mischia dove poi vengono ammoniti entrambi.

90' - Quattro minuti di recupero!

89' - Brivido per la Juve!

Ruggero calcia col mancino, pallone fuori di un soffio.

87' - GOL JUVE NEXT GEN!

Puczka mette in mezzo un cross interessante, Semedo è bravo a inserirsi e col destro a ribadire in rete.

86' - Salvemini calcia forte col destro, pallone fuori di poco.

84' - Ancora Daffara!

Il portiere bianconero dice di no al tiro di Martinelli.

83' - Occasione Audace!

Puczka serve il pallone all'indietro ma serve Parigini che prova il pallonetto con il destro ma Daffara dice di no.

78' - Doppio cambio Audace!

Dentro Parigini e Romano, fuori Bianchini e Russo.

73' - Doppio cambio per la Juve!

Dentro Puczka e Papadopoulos, fuori Macca e Mulazzi.

69' - GOL JUVENTUS!

Guerra imbuca bene per Afena-Gyan che in due tempi trova la rete che accorcia le distanze.

61' - GOL AUDACE CERIGNOLA!

Brutto pallone perso da Owusu in mezzo al campo, contropiede dei padroni di casa con l'imbucata per Ruggero. Daffara esce male e l'esterno dei pugliesi prova il tiro da posizione impossibile, Gil Puche salva ma Salvemini a porta vuota ribadisce in rete.

60' - Doppio cambio per la Juventus!

Dentro Owusu e Semedo, fuori Citi e Faticanti.

58' - Primo cambio per il Cerignola!

Fuori Jallow e dentro Ruggero.

56' - Occasione Juve!

Afena-Gyan prova il destro, Greco devia in angolo.

52' - Poche occasioni sin qui!

48' - Subito pericolo per la Juve!

Jallow prova il tiro col destro, pallone deviata da Scaglia in angolo.

46' - Iniziata la ripresa.

INTERVALLO

45' - Termina la prima frazione!

Audace avanti con il risultato di 2-1.

44' - Occasione Juve Next Gen!

Scaglia di testa per poco non trova il pari, pallone di poco alto sopra la traversa.

42' - Paolucci col destro spara alto.

39' - Palumbo ci prova col Mancino, tiro deviato in angolo.

35' - GOL AUDACE CERIGNOLA!

Cross di Tentardini, Tascone di testa svetta più alto di Citi e supera Daffara.

30' - GOL AUDACE CERIGNOLA!

Visentin in girata col destro trova il pari. Difesa bianconera che non riesce a chiudere e il difensore dei pugliesi è il più lesto a ribadire in rete.

25' - Buona prova sin qui dei bianconeri, anche in fase difensiva.

19' - Sfiora il pari il Cerignola!

Ancora Jallow, ma stavolta da pochi passi manda fuori.

18' - Occasione Audace!

Gil Puche chiude Jallow sul più bello e manda in angolo.

15' - Alza il pressing l'Audace Cerignola.

11' - GOL JUVE NEXT GEN!

Palumbo disegna una parabola imprendibile con il mancino, il pallone coglie il palo e poi termina in porta.

8' - Punizione da posizione interessante per la Juve!

Macca fermato in modo falloso al momento della conclusione.

5' - Fase di studio in questi primi minuti di gara.

1' - Iniziato il match.

Audace Cerignola-Juve Next Gen: diretta tv e streaming

La sfida tra Audace Cerignola e Juventus Next Gen, valida per la 20ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go. Il fischio d'inizio del match è atteso per le ore 17.30 allo stadio Domenico Monterisi. Qui su Tuttosport il live testuale dell'incontro.

Partita: Audace Cerignola-Juve Next Gen

Data e orario: 21 dicembre, 17.30

Diretta Tv: Sky Sport

Streaming: Sky Go e Now Tv

Le formazioni ufficiali di Audace Cerignola-Juve Next Gen

Audace Cerignola: Greco, Martinelli, Capomaggio, Visentin, Bianchini, Russo, Tascone, Paolucci, Tentardini, Salvemini, Jallow. A disposizione: Saracco, Fares, Ruggiero, Parigini, Faggioli, Velasquez, Sainz-Maza, Carnevale, Romano, Lorusso, Iurilli, Gagliano, Carrozza, Di Dio. Allenatore: Giuseppe Raffaele

Juventus Next Gen: Daffara, Mulazzi, Scaglia, Gil Puche, Citi, Macca, Palumbo, Faticanti, Comenencia, Guerra, Afena-Gyan. A disposizione: Radu, Cat Berro, Poli, Savio, Amaradio, Ledonne, Owusu, Puczka, Turco, Peeters, Papadopoulos, Semedo. Allenatore: Massimo Brambilla

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata.

