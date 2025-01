Palumbo, addio alla Juve Next Gen: è un nuovo giocatore dell'Avellino

Un gol per salutare la Juventus . Una vittoria per lasciare un segno indelebile nella corsa bianconera in Serie C. L'1-0 contro il Monopoli è stato un match dai mille sapori per Martin Palumbo . Da un lato la gioia per i tre punti consegnati ai bianconeri, dall'altra la consapevolezza di dover salutare direzione Avellino . Il centrocampista, infatti, è stato ceduto agli irpini proprio l'indomani del match giocato a Biella. Il ragazzo è arrivato nella giornata di lunedì in Irpinia e la società lo ha ufficializzato da pochi minuti.

Palumbo-Avellino, è ufficiale: il comunicato

Martin Palumbo è sceso in campo per ben 93 gare con la maglia della Juve Next Gen, oltre a trovare l'esordio con la prima squadra. Un periodo importante della sua carriera condito da 7 gol e 3 assist. Dopo quattro anni, però, le strade si sono separate e per lui è iniziata una nuova avventura con la maglia dell'Avellino sempre nel girone C di Serie C. Ritroverà dunque i bianconeri da avversario a marzo quando la Juve andrà a giocare al Partenio Lombardi. Il club biancoverde ha pubblicato la nota dopo la firma sul contratto: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C., a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Martin Palumbo. Nato a Bergen (Norvegia) il 5 marzo 2002 il centrocampista italo-norvegese ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2028".

Assieme a quello dell'Avellino è arrivato anche quello della Juve: "Dopo tre stagioni e mezzo le strade della Juventus Next Gen e di Martin Palumbo si dividono. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista classe 2002 che continuerà a giocare nel Girone C di Serie C, ma con la maglia dell'Avellino. Martin è stato protagonista di una buona prima parte di campionato con la Next Gen: ventuno le presenze totalizzate con la Next Gen, condite da cinque reti e un assist. In bocca al lupo per il futuro, Martin!".